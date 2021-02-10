İstanbul'daki konaklama tesislerinin yüzde 84'ü 'güvenli turizm' sertifikalı

İstanbul Valiliği, kentte faaliyet gösteren 1.028 konaklama tesisinin yüzde 84'ünü kapsayan 861 tesisin, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Güvenli Turizm Sertifikası" aldığını aktardı.

Koronaviris salgını sonrasında turizm faaliyetlerinde gerekli olan "Güvenli Turizm Sertifikası" alan konaklama tesislerinin sayısı artıyor. Bu belge, yabancı turistlerin ülkemizde tatil yapmasını daha olanaklı hale getiriyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren 1.028 konaklama tesisinin yüzde 84'ünü kapsayan 861 tesisin, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Güvenli Turizm Sertifikası" aldığını bertilirken; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi kapsamına alınan koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın faaliyetine devam eden 50 oda ve üzeri kapasiteli tüm konaklama tesislerinin yetkili sertifikasyon şirketlerinden sertifika alma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı.

30-49 ODA ARASI KAPASİTELİ BAKANLIKTURİZM İŞLETME VE BELEDİYE BELGELİ TÜM KONAKLAMA TESİSLERİNE ZORUNLU

Açıklamada, 8 Ekim 2020 tarih ve 2020/17 sayılı genelge ile sertifika alma zorunluluğunun kapsamı genişletilerek, faaliyetine devam eden 30-49 oda arası kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli ve belediye belgeli tüm konaklama tesislerine de 1 Ocak 2021'e kadar "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.

TOPLAMDA 1.028 TESİS

İstanbul'da Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu olan; 30-49 arası oda kapasiteli ve bakanlık Turizm İşletme Belgeli 145, Belediye Belgeli 303 tesis olduğu kaydedilen açıklamada, 50 oda ve üzeri kapasiteli bakanlık Turizm İşletme Belgeli 386, Belediye Belgeli 194 olmak üzere toplamda 1.028 tesis olduğu bildirildi.

148 TESİS FAALİYETİNE DEVAM ETMİYOR

Toplam tesis sayısının yüzde 14'ünü kapsayan 148 tesisin faaliyetine devam etmediği aktarılan açıklamada, 6 tesisin sertifikası olmadığı için kapatıldığı, 13 tesisin ise kapasitesi 30 odadan daha düşük olduğu veya faaliyet alanının değiştiği kaydedildi.