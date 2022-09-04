Kapadokya'da ilk 8 ayda ziyaretçi rekoru

Nevşehir'in büyülü atmosferi ile turistleri kendisine hayran bırakan beldesi Kapadokya'da ziyaretçi rekoru kırıldı.

Kapadokya, peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve yer altı şehirleriyle dünyaca ünlü. Beldeye yerli yabancı olmak üzere milyonlarca turist akın ediyor.

Sekiz ayda 2 milyon 545 bin turist geldi



AA'nın haberine göre, Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kapadokya'yı, 2022 yılının ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Altın yıl olan 2019 geçildi

Kapadokya yılın ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 turist ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un aynı dönemini geride bıraktı.

Ağustosta en fazla Hacıbektaş Veli Müzesi gezildi

Ağustosta ise turizm merkezinde 652 bin 921 ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ağustosta en fazla ziyaretçiyi 215 bin 200 kişi ile Hacıbektaş Veli Müzesi çekti. İkinci sırada 125 bin 795 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 118 bin 424 kişi ile Zelve Ören Yeri yer aldı.

Balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Temsilciliği verilerine göre, Kapadokya bölgesinde ağustosta 4 bin 241 sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Bölgeyi ziyaret edenlerden 88 bin 244'ü sıcak hava balon turuna katılarak, peribacalarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleme fırsatı buldu.