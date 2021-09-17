Kısa vadeli dış borç stoku, 125 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, 125 milyar dolar oldu

Temmuz 2021 dönemine ait kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlandı.

Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında artışla 125 milyar 300 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,6 oranında artarak 58 milyar 900 milyon ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında artarak 39 milyar 400 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARDAN KULLANILAN KISA VADELİ BORÇLAR YÜZDE 1 ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında artarak 13 milyar 800 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,5 oranında artarak 15 milyar 900 milyon ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,3 oranında artışla 14 milyar 500 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin “TL” cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 14 milyar 800 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.