Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçimi sonucunu bekliyor

Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçiminden halen kesin bir sonuç alınamamasının neden olduğu belirsizlikle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın devam eden teşvik beklentilerinin, küresel risk iştahının yüksek seyretmesine neden olduğunu bildirdi.

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine karşın Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞE DEVAM ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini belirtse de New York borsası dün teknoloji hisseleri öncülüğündeki rallisini devam ettirdi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 1,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar endeksi ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrası da düşüş eğilimini devam ettirdi. Dün yüzde 1'e yakın değer kaybeden dolar endeksi, günü 92,5 seviyesinden tamamladı.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.950 dolar sınırına çıktı.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında da para politikasına ilişkin yeni bir ipucu verilmedi.

FED, AÇIKLAMASINDA KORONAVİRÜSE VURGU YAPTI

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedilirken, Powell ise düzenlediği basın toplantısında, ekonomik görünümün olağanüstü derecede belirsiz olduğunu belirterek, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu aktardı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI, VARLIK ALIM HEDEFİNİ 150 MİLYAR STERLİN ARTIRDI

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmemesine karşın, varlık alım hedefini 150 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde artırdı. BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarıldığı bildirildi.

BoE'nin kararı sonrası sterlin/dolar paritesi dün yüzde 1,2 değer kazanarak 1,3145'e çıkarken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,9 artışla 1,1826'dan kapanış yaptı.

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları sonrası Avrupa'nın birçok ülkesinde tekrar uygulamaya alınan sıkı tedbirlere karşın, artan küresel risk iştahı ile dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatları yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti, altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 1.940 dolar seviyelerine indi.

Japonya'da açıklanan verilere göre hane halkı harcamalarının beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edilecek.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

16.30 ABD, ekim ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, ekim ayı Hazine nakit dengesi