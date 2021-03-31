Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanı Yellen'ın konuşmasına odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma takip edilecek.

Küresel piyasalarda, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesinin yarattığı tedirginlikle, özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlar, pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ DÜŞTÜ

Dün yüzde 1,77 ile Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,74 seviyelerinde dengelendi.

ABD HAZİNE BAKANI JANET YELLEN'IN KONUŞMASI İZLENECEK

Analistler, tahvil piyasasında oynaklığın devam etmesi nedeniyle bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşmasının öneminin arttığını belirterek, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının da açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

ABD’DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak koronavirüs salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

NEW YORK BORSASINDA SATICILI BİR SEYİR İZLENDİ

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.