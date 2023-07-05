Küresel piyasalar negatif ilerliyor! Veri gündemi yoğun Küresel piyasalar, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izliyor.

AA

Küresel piyasalarda bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesi bekleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltması beklerken, varlık fiyatlarında da oynaklığı azaltacağı tahmin ediliyor.

Fed, yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracak

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geriledi

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 azalışla 6.003,90 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.076,72 puana taşıdı.

Ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD'de Fed toplantı tutanakları ve mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtiliyor.

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE

10.00 Türkiye, haziran ayı ÜFE

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı hizmet ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı ÜFE

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları