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- Lütfi Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak
Lütfi Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceklerini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 04.01.2021 - 13:40
- Güncelleme : 04.01.2021 - 14:40
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabı üzerinden enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Lütfi Elvan, 2021 yılının, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını vurguladı.
"KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ"
Elvan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.
Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."