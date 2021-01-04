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Lütfi Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak

Lütfi Elvan: 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceklerini açıkladı.