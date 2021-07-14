Mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlandı

TCMB yayınladığı istatistiklere göre mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 144 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyurdu.

Masısta, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 oranında artarak 59 milyar 200 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5 oranında artarak 62 milyar 100 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 8 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 oranında artarak 20 milyar 700 milyon dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,9 oranında artışla 14 milyar 300 milyon dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalışla 15 milyar 600 milyon dolar seviyesinde yaşandı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 56 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

BORÇLU BAZINDA İNCELENDİĞİNDE KAMU BORCU YÜZDE 4,2 ARTIŞ GÖSTERDİ

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artarak 26 milyar 700 milyon dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 oranında artarak 94 milyar 500 milyon dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 63 milyar 800 milyon dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 oranında artarak 80 milyar 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Mayıs sonu itibarıyla 450 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 124 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

2021 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,3’ü dolar, yüzde 27,3’ü euro, yüzde12,2’si TL ve yüzde 15,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİNE 1 YIL VEYA DAHA AZ KALMIŞ BORÇLAR

2021 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 189 milyar 400 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 12,5, özel sektörün ise yüzde 67,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.