Mehmet Muş: Fiyatlarda indirim beklentisi karşılık bulmalı

Ticaret Bakanı Muş, fiyat denetim sürecine işaret ederek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Muş, vatandaşın beklentisinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Döviz kurlarındaki gerilemeyle birlikte market raflarındaki ürünlere yapılan zamlarda indirim bekleniyor.

Vatandaşların yoğun talebinin ardından yurt genelinde ekipler, marketlerde fiyat etiketlerine ilişkin denetimleri titizlikle sürdürüyor.

GÜNDEM MARKET FİYATLARI

Kurun yükselmesiyle artırılan fiyatların, yaşanan düşüşle birlikte geri çekilmesi isteniyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuya ilişkin açıklamasında, "Bildiğiniz üzere; özellikle bu dönemde, gıda fiyatlarında yüksek artış gözlemlendi." hatırlatmasında bulundu.

"HAKLI BİR BEKLENTİ OLUŞTU"

Kur farklılıklarından kaynaklı maliyet artışının olduğunu, ancak son süreçte kurlarda gevşeme gerçekleştiğini belirten Muş, "Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur." dedi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Muş, "Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.