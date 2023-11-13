Merkez Bankası 'Yatırımcı Günleri' düzenleyecek! İlk durak New York Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir açıklama yaparak, "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.

AA

Türkiye yatırımcı toplantılarına hızla devam ederken. Merkez Bankası da sürece dahil oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir etkinliğe imza atmaya hatırlanıyor.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Yatırımcı Günleri" düzenleyecek.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı belirtildi.

11 Ocak'ta New York'a gidilecek

Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayrıntılı bilgi paylaşılacak

Teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)