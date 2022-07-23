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    Mersin’de domatesler renklendi, kazanç katlandı

    Mersin bereketli topraklarında ürünler verirken buradaki bir işletme domatesleri renklendirdi ve kazancını iki katına çıkardı.
    • 23.07.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 12:44
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    Mersin’de domatesler renklendi, kazanç katlandı

    Üretimde çeşitliliği esas alan çiftçi, vitamin deposu domateslerde renkli üretime geçti.

    Mersin’de turizm sezonunu gözeterek serasının 3 dönümünde sarıdan turuncuya, kahverengiden pembeye 8 çeşit domates yetiştirildi.

    İki kat kazanç

    Üretici, talebi karışlamakta zorlanırken giderek klasik ürünlere göre iki kat fazla kazanmaya başladı. Normal domates 8-10 liraya satılırken, çeşit çeşit domateslerin 20 ile 25 lira  arasında alıcı buluyor.

    Üretici şimdilik domatesleri iç piyasadaki termal ve 5 yıldızlı otellere sattıyor. İhracat konusunda ise taleplere yetişemiyor.

    Domatesler renklendi- Video

    3 dönümüne farklı aroma ve görünümlü 8 çeşit domates

    Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli Mahallesinde 838 rakımda eşi Kadriye Gezer ile domates yetiştiren İlker Gezer, bu yıl turizmcilerin talebi domates çeşitlerini de göz önüne alarak serasının 3 dönümüne farklı aroma ve görünümlü rengarenk 8 çeşit domates yetiştirdi.

    domates

    "Turizm sezonundan dolayı talep fazla"

    Gezer, “Daha önce klasik domates ekiyordum. Şimdi bu çeşitlere yöneldik. Turizm sezonundan dolayı talebi fazla. Geliri klasik domatesi göre iki kat fazla, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Herkese bunu ekmesini tavsiye ediyorum. 3 dönümde 8 çeşit domates yetiştiriyorum. Önümüzdeki sezonda, dönemde bunları daha da arttıracağım, talebi karşılamak için." dedi.

    domates

    Sarı ve kahverengi domatesler yetişiyor

    İHA'nın haberine göre, Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, "Yıllardan beri bölgemizde yayla domatesi diye tabir ettiğimiz bu bölgelerde tane domatesleri ve salkım domatesleri dikiyorduk. İhracattan ve iç piyasadan gelen talepler doğrultusunda görmüş olduğunuz gibi sarı domatesleri, Bursa’nın sırık domateslerini daha sonra kahverengi domatesleri, çeri domatesleri, ampul domatesleri bölgemizde yetiştirmeye başladık." diye konuştu.

    domates

    domates

    domates

    domates

    domates

    domates

    domates

    domates


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