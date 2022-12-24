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    Mustafa Varank: Ar-Ge ve inovasyon Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir'de düzenlenen teknoloji zirvesi ile ilgili bilgi paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 11:02
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    Mustafa Varank: Ar-Ge ve inovasyon Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı

    Teknoloji zirvesi bu yıl İzmir'de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ar-Ge, tasarım merkezleri ile Teknoparkların ödüllendirildiği etkinlik için Twitter adresinden yorum yaptı.

    "48 Ödül verdik"

    Bakan Varank, paylaşımında "Geleneksel hale getirdiğimiz teknoloji zirvesini bu sene İzmir’de yaptık. Ar-Ge, tasarım merkezleri ile Teknoparklarımıza 42 ödül verdik. Ar-Ge ve inovasyonu Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı olarak görüyor, bu şuurla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

    Türkiye'nin Yüzyılının anahtarı - VİDEO HABER

    Mustafa Varank

    Mustafa Varank


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