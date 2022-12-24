Mustafa Varank: Ar-Ge ve inovasyon Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir'de düzenlenen teknoloji zirvesi ile ilgili bilgi paylaştı.

Teknoloji zirvesi bu yıl İzmir'de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ar-Ge, tasarım merkezleri ile Teknoparkların ödüllendirildiği etkinlik için Twitter adresinden yorum yaptı.

"48 Ödül verdik"

Bakan Varank, paylaşımında "Geleneksel hale getirdiğimiz teknoloji zirvesini bu sene İzmir’de yaptık. Ar-Ge, tasarım merkezleri ile Teknoparklarımıza 42 ödül verdik. Ar-Ge ve inovasyonu Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı olarak görüyor, bu şuurla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Yüzyılının anahtarı - VİDEO HABER