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- Mustafa Varank: Ar-Ge ve inovasyon Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı
Mustafa Varank: Ar-Ge ve inovasyon Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir'de düzenlenen teknoloji zirvesi ile ilgili bilgi paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.12.2022 - 10:35
- Güncelleme : 24.12.2022 - 11:02
Teknoloji zirvesi bu yıl İzmir'de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ar-Ge, tasarım merkezleri ile Teknoparkların ödüllendirildiği etkinlik için Twitter adresinden yorum yaptı.
"48 Ödül verdik"
Bakan Varank, paylaşımında "Geleneksel hale getirdiğimiz teknoloji zirvesini bu sene İzmir’de yaptık. Ar-Ge, tasarım merkezleri ile Teknoparklarımıza 42 ödül verdik. Ar-Ge ve inovasyonu Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı olarak görüyor, bu şuurla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
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