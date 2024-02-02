Ocak ayı ihracatı şampiyonu: Otomotiv endüstrisi Otomotiv sektörü, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı sektör olmayı sürdürüyor. Ocak ayında da otomotiv sektörü 2,8 milyar dolarlık performansı ile ihracatın lideri konumunda.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ocak ayı ihracatını, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Bolat, sunumunda otomotiv sektöründeki ihracattaki iyileşmeye de değindi.

Verilen bilgilere göre ocak ayında en fazla ihracat, otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,8 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocakta 2,8 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

En fazla ihracat artışı yüzde 749,8 ile gemi, yat sektöründen

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 749,8 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Sanayi grubu

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 0,2 artışla 13,6 milyar dolara ulaştı.

Tarım grubu

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 18,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,3'lük yükselişle 3,1 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.

Madencilik grubu

İhracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,2 artışla 446,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 21,7 milyon dolarla ABD ve 947,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

İstanbul, en fazla ihracatın gerçekleştirildiği il oldu

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 48 ilin ihracatının arttığı görüldü.

Birim ihracat değeri 1,48 dolar

Geçen ay parite farkı ihracata 112 milyon dolar katkı verirken, birim ihracat değeri ise 1,48 dolar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)