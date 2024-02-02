Türkiye'nin Ocak 2024 ihracatı açıklandı: 20 milyar 28 milyon dolar 2024 yılı Ocak ayına ait dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Bolat tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İhracat ocakta yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat 256,5 milyar dolara ulaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ekonomik yapılanmasında, ihracatın artırılması hedefi var.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslar için bulunduğu Malatya'da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, 2024 yılının Ocak ayı ihracat rakamlarının depremin birinci yılı olması nedeni ile Malatya’dan açıklandığını belirtti.

"Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekoru"

Ömer Bolat, ocak ayı ihracatını şu sözlerle açıkladı:

Yeni yılın ilk ayında ihracatımız ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor.

2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,6 oranında artış göstererek 20 milyar 28 milyon dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olarak tarihe geçti.

Bununla birlikte ithalatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 22 oranında azalış göstermiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artarak yüzde 76,4 olarak gerçekleşmiştir.

Son 12 aylık ihracat 256,5 milyar dolara ulaştı

Ocak ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,2 oranında artışla 256,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ocak ayında yüzde 22 azaldı

İthalat ise ocak ayında yüzde 22 oranında azalarak 26,2 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Ocakta dış ticaret açığı hızlı geriledi

Dış ticarette yılın ilk verileri ithalat ve dış ticaret açığında hızlı gerileme yaşandığını gösterdi. Açıklanan geçici verilere göre ocak ayında ticaret açığı, bir önceki yıla göre yüzde 57 düşüşle 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat’ın sunumundan öne çıkanlar:

-Ocak ayı ilk dört gününde tatillerden kaynaklı küresel siparişler az olduğu halde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara çıktı.

-Küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 1,06'ya yükseldi.

-İhracatı yılın tamamına çıkartılma hedefi gerçekleşti.

-Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam edecek.

-Motorlu kara taşıtlarındaki yükseliş devam ediyor.

-Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketinin ardından hükümetimiz yeniden yapılanma ve afetlere dayanıklı konut inşa etme çalışmalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Bu süreçte, deprem bölgelerindeki yeniden inşa faaliyetlerinin yanı sıra, Malatya başta olmak üzere etkilenen tüm şehirlerimizde ekonomik ve ticari yapının güçlendirilmesi için çeşitli destekler sağlanmıştır.

-Küresel ekonomik dalgalanmalar ve pandemi gibi zorluklara rağmen Türkiye'nin ihracat performansının artarak devam ettiğini ve dış ticaret açığımızın azalma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Bu başarı, ülkemizin ekonomik direncini ve küresel pazardaki konumunu güçlendiriyor.

-İhracatımızın ve dış ticaret dengemizin olumlu yönde ilerlemesi, ülkemiz ekonomisinin büyüme potansiyelini artırmakta ve cari işlemler açığımızın azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Hükümet olarak, ticaret ve ekonomiyi daha da güçlendirme, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanma ve ülkemizi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirme çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Depremzedelere konut teslimi

Bakan Bolat, sunumunda ocak ayına ait dış ticaret verilerinin açıklandığı Malatya’nın depremden yara aldığını belirterek, depremzedelere 46 bin konutun tesliminin kura çekimi ile bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programlarla sahiplerine teslim edileceğini, diğerlerinin de en kısa zamanda teslim edileceğini belirtti.

2023 yılı ihracat rakamları

2023 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 0,44 oranında artarak 22 milyar 999 milyon dolara yükselmişti. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ise ihracat, yüzde 0,64 oranında artarak 255 milyar 809 milyon dolara çıkmıştı.