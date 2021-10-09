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    Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı

    Sektörün talebi üzerine "Öğütücü bilya" ithalatında korunma önlemi uygulanması için soruşturma açılması kararlaştırıldı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 09:33
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    Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı

    Bir ürün Türkiye'de üretiliyor ve aynı zamanda ithal ediliyorsa, yapılan ithalat iç pazardaki üreticinin faaliyetlerine baskı oluşturduğunda o alanda soruşturma açılması gündeme gelebiliyor.

    Ticaret Bakanlığı’nın "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    YERLİ BİR ÜRETİCİ FİRMA ÜRÜNÜN İTHALATIN A KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSU YAPTI

    Buna göre, "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya" tanımı altında sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli bir üretici firma başvuruda bulundu.

    ÜRÜNÜN İTHALATI ARTINCA YERLİ ÜRETİCİ ZORA DÜŞTÜ

    Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ürünün ithalatının son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticinin bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

    Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı #1

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Bunun üzerine, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ürünün ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

    SÜRE 9 AY

    Soruşturma süresi 9 ay olarak belirlenirken gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

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