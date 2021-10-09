Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı

Sektörün talebi üzerine "Öğütücü bilya" ithalatında korunma önlemi uygulanması için soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Bir ürün Türkiye'de üretiliyor ve aynı zamanda ithal ediliyorsa, yapılan ithalat iç pazardaki üreticinin faaliyetlerine baskı oluşturduğunda o alanda soruşturma açılması gündeme gelebiliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YERLİ BİR ÜRETİCİ FİRMA ÜRÜNÜN İTHALATIN A KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSU YAPTI

Buna göre, "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya" tanımı altında sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli bir üretici firma başvuruda bulundu.

ÜRÜNÜN İTHALATI ARTINCA YERLİ ÜRETİCİ ZORA DÜŞTÜ

Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ürünün ithalatının son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticinin bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bunun üzerine, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ürünün ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

SÜRE 9 AY

Soruşturma süresi 9 ay olarak belirlenirken gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.