Önümüzdeki hafta yoğun veri gündemi takip edilecek

Önümüzdeki hafta yoğun veri gündemi takip edilecek

Gelecek hafta için yurt içinde yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta Yurt içinde TÜFE aylık yüzde 1,25 artışla beklentilerin hemen altında gerçekleşirken, Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi sınırlı da olsa satıcılı seyretti.

PAZARTESİ ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TAKİP EDİLECEK

Gelecek hafta içinde yurt içinde yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşirken, pazartesi ödemeler dengesi istatistikleri, salı sanayi üretimi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılar anketi başlıca veriler olarak öne çıkıyor.

Gelecek hafta yurt içinde ayrıca, pazartesi işsizlik, çarşamba konut satışları ve cuma bütçe dengesi verileri takip edilecek.

CARİ İŞLEMLER HESABININ AĞUSTOSTA 190 MİLYON DOLAR AÇIK VERMESİ BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor.

MERKEL CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.