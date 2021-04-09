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    Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışını onayladı

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Ankara ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışına onay vermesi ile ilgili karar yayınlandı.
    • AA
    • 09.04.2021 - 09:26
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    Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Tokat'taki bazı taşınmazların satışını onayladı

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), Resmi Gazete'de yayınlanan kararlarına göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı Tokat'ın Turhal ilçesi Celal Mahallesi'ndeki 5 bin 824,40 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3 milyon 690 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Duran Yalçın'a satışı uygun bulundu.

    TÜRKŞEKER, EN YÜKSEK TEKLİF VERENE GİTTİ

    Aynı yerdeki Türkşeker'in 5 bin 728,89 metrekare yüzölçümlü taşınmazının ise 2 milyon 220 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Enes Hamamcı'ya satışı onaylandı.

    Özelleştirme İdaresi, Ankara ve Tokat taki bazı taşınmazların satışını onayladı #1

    ANKARA, GÖLBAŞI'NDAKİ TAŞINMAZ

    Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 850 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 1 milyon 755 bin lira, 2 bin 146 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da 1 milyon 515 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

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