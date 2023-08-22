Piyasalar cuma gününü bekliyor! Dolar/TL, 27,20 seviyesinden işlem görüyor

Küresel piyasalar karışık seyirde. Merkez bankalarının politikalarının belirsizliği yatırımcıları olumsuz etkiliyor.
Süregelen enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkileyeme devam ediyor.
Bu atmosferde Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,2020'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 29,7160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,8360'tan satılıyor.
Euro/dolar paritesi 1,0930
Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0930 seviyesinde seyrediyor.
Cuma günü Powell'ın konuşması bekleniyor
Küresel piyasalarda, gözler cuma günü gerçekleşecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında çevrildi.
Dolar endeksinin destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101'in destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.