Sivas'ta 37 bin 990 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

DSİ, Sivas’ın Gemerek içesinde yapımı devam eden Kartalkaya barajı ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin suyla buluşacağı bildirildi.

Sivas’ın Gemerek içesinde yapımı devam eden Kartalkaya barajı ile ilgili açıklama yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas Gemerek Kartalkaya Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Sivas Gemerek Kartalkaya Barajı’nın tamamlanması sonrasında barajda depolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

BARAJ GÖVDE KAZILARI TAMAMLANDI

Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, slurry trench ve Seydinali Rölokasyon yolu imalatları tamamlandı. Barajda perde ve kapak enjeksiyonları imalatları ve Kartalkaya-Deliler Rölekasyon yolunda çalışmalara devam edilmektedir. 3 milyon 275 bin metre küp gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır.

YÜKSEKLİĞİ 83 METRE

Temelden yüksekliği 83 metre ve su depolama kapasitesi 33 milyon 160 bin metkekare olan Sivas Gemerek Kartalkaya Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 39 milyon 137 bin 684 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.” açıklamasını yaptı.