S&P: Çin tahvil piyasasında yabancı payı artacak

Standard&Poor's, Çin tahvil piyasasında yabancı payının sadece yüzde 3 olduğunu, bunun 2030'da yüzde 10'a yükselmesinin beklendiğini paylaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'dan (S&P) Çin tahvil piyasasına ilişkin yapılan açıklamada, Çin'de toplam tahvil hacminin 14 trilyon 700 milyar dolar olduğu belirtilerek, Çin'in, tahvil piyasasını yabancı yatırımcılara açma yönündeki iddialı adımlarının yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payını artırabileceği kaydedildi.

“TAHVİL PİYASASINDA YABANCILARIN PAYI YÜZDE 3”

Çin'de tahvil piyasasında yabancıların payının sadece yüzde 3 olduğu aktarılan açıklamada, 2030 itibarıyla yabancıların Çin tahvil piyasasındaki payının yüzde 10'a yükselmesinin beklendiği, bunun yaklaşık 4-5 trilyon dolar arasında bir yatırım hacmine denk geldiği bildirildi.

“ÇİN TAHVİLLERİNE OLAN YATIRIMLARININ ARTACAĞINA İNANIYORUM”

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Reyting Kredi Analisti Xu Han, "Tüm karmaşıklığa rağmen yabancı yatırımcıların Çin tahvillerine olan yatırımlarının artacağına inanıyorum. Çin'in tahvil piyasasında kurumsal yabancı yatırımcıların payının artması piyasada şeffaflığın ve risk ağırlıklı fiyatlamanın da artmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

“ÇİN'İN TAHVİL PİYASASI HIZLA LİBERALLEŞİYOR”

S&P Asya Pasifik Başekonomisti Shaun Roache ise Çin'in yerel tahvil piyasasının son yıllarda karışık bir risk ve getiri sunarak küresel yatırımcıların dikkatini çektiğini belirterek, "Çin'in tahvil piyasası hızla liberalleşiyor. Pekin, son 4 yılda finansal sistemin daha fazla serbestleşmesi için 40 yılda yaptığından daha fazlasını yaptı." değerlendirmesinde bulundu.