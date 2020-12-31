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    TCMB, swap işlemlerini günlük yayınlayacak

    Merkez Bankası, 4 Ocak'tan itibaren taraf olduğu TL uzlaşmalı swap işlemlerini günlük yayınlayacağını bildirdi.
    • AA
    • 31.12.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 12:28
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    TCMB, swap işlemlerini günlük yayınlayacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bir konuşmasında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra swap işlemlerinin günlük yayınlanacağını ilan etmişti.

    İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

    Merkez Bankası’nın internet sitesinde, taraflı türev işlemler verilerinin yayınlanmasına ilişkin yapılan duyuruda, "TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021'den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

    TCMB, swap işlemlerini günlük yayınlayacak #1

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