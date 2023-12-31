Ticaret hayatı değişiyor! 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler Ticaret Bakanlığı, ticaret hayatını düzenlemek için süreç içinde birçok karar aldı ya da aldığı kararların süresini uzattı. Alınan bu kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci el satış düzenlemesinden, zincir marketlerin ürün yelpazesine kadar 2024'te yeni bir süreç başlıyor.

AA

Fahiş fiyat artışının nedeni olarak görülen tüm uygulamlara denetim, kısıtlama ve resmiyet getiren kararlar yeni yılda yürürlüğe girecek.

Bu kararların sonuçlarının piyasayı düzenlemesi ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacıyla bir dizi düzenleme yeni yılda yürürlüğe konulacak, bazılarının da yürürlük süresi uzatılacak.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişiyor

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, 1 Ocak itibarıyla tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

Keyfi fiyat artışlarının önüne geçilecek

Bu düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağduriyete uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Perakende ticarette yeni uygulamalar

Yeni yıldan itibaren uygulamaya girecek düzenlemeler arasında perakende ticaret alanındaki değişiklikler de bulunuyor.

Bozulma zamanlarına göre ödeme sürelerine yeni ayar

Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olarak öngörüldü. Bu süre, alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 30 gün olarak belirlendi.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 60 gün oldu.

Zincir marketleri tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü

Öte yandan Bakanlığa, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200'den fazla zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

İkinci el taşıtlara uygulanan düzenleme motosikletler için de geçerli

Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesi amacıyla otomotiv ve emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. Söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine, ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İnternet ilanlarına düzenleme

İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı.

İkinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması

Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ayrıca kamuoyunda "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması, hem yetkili satıcılar hem de bireysel satıcılar için aynı tarihe kadar uzatılmış oldu.

Otomobil ve arazi taşıtları için uygulanan kısıtlamaya ve buna aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışları da dahil edildi.

Pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verilerini taşıma izni

Pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazar yerlerine taşıyabilmesine imkan sağlandı. Söz konusu yerlerin kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında düzenlemeye gidildi.

E-ticaret pazaryerlerin bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar

Çok büyük ölçekli e-ticaret pazaryerlerinin piyasa güçlerini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla da bu yerlere bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirildi. Pazaryerlerinin kendi sitesinde yapılan satışlar ile kendisinin elektronik veya fiziki ortamda yaptığı satışlar hariç kargoculuk faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

Anonim ve limitet şirketlerin sermaye tutarları artırıldı

Anonim ve limitet şirketlerin "en az sermaye tutarları" artırıldı. Bu tutar anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya, limitet şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, asgari 500 bin lira olarak belirlendi.

Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, bu yıl da yoğun ve yaygın olarak sürdürdüğü denetim faaliyetlerini, bu düzenlemelerin uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak 2024 yılında da tüm hızıyla devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)