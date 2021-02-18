TMSF'ye devredilen bankalardan 23.2 milyar dolarlık tahsilat yapıldı

Bugüne kadar TMSF'ye toplam 26 banka devredildiğini, banka çözümleme sürecinde bu bankalara, çoğu 2000 ve 2001 yıllarında olmak üzere 31 milyar 600 milyon dolar kaynak aktarıldığı belirtildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar kendilerine devredilen 26 bankaya toplam 31 milyar 600 milyon dolarlık kaynak aktarıldığını belirterek, "TMSF'nin, 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23 milyar 200 milyon dolara ulaşmıştır. Ulaşılan tahsilat rakamı, uluslararası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım oranını ifade etmektedir." dedi.

FONA TOPLAM 23 BANKA DEVREDİLDİ

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar Fon'a, 24'ü 2003 yılından önce olmak üzere, toplam 26 bankanın devredildiğini söyledi.

Gülal, TMSF'nin 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23 milyar 200 milyon dolara ulaştığı bilgisini vererek “Ulaşılan tahsilat rakamı, uluslararası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım oranını ifade etmektedir. TMSF, kendisine verilen yasal yetkilerle üstün bir tahsilat başarısı elde etmiştir." diye konuştu.

“BANKALARA AİT TAKİP VE TAHSİL İŞLEMLERİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

TMSF'ye devrolan 26 bankanın takip ve tahsil işlemlerinin yürütüldüğünü belirten Gülal, şunları kaydetti:

"Hakim ortak grupları dışında ise kurumsal ve bireysel kredi alacakları ile ilgili olarak da takip ve tahsil işlemleri yürütülmektedir. TMSF tarafından, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında, 31 Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık 208 bin adet alacak dosyası devir ve temlik alınmıştır.

17 MİLYAR 800 MİLYON DOLAR TAHSİLAT SAĞLANDI

Takipli alacaklardan, TMSF'ye devir tarihlerinden 31 Aralık 2020'ye kadar ayni ve nakdi olarak toplam 17 milyar 800 milyon dolar tahsilat sağlanmıştır. Bundan sonraki dönemde ise yaklaşık 250 milyon dolar daha tahsilat yapılabileceği öngörülmektedir."