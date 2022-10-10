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    TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini yayınladı

    TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini yayınladı

    TÜİK verilerine göre ağustosta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşerek tek haneye indi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:45
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    Türkiye'nin büyüme hedefinin içinde istihdamı korumak amaçlanıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayına ilişkin işsizlik verileri, bu konuda yaşanan gelişmeyi gözler önüne serdi.

    İşsiz sayısı bir önceki aya göre 100 bin kişi azaldı

    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu.

    İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,9 oldu

    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

    TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini yayınladı #1

    Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 18

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 18 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,1 saat oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 19,8 olarak kayıtlara geçti.

    TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini yayınladı #2


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