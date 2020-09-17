Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı

Türkiye'den 2020 yılının 8 aylık döneminde toplam 44 ülkeye 3 bin 751 ton bal ihraç edilerek, 16 milyon 593 bin 563 dolar gelir sağlandı.

Türk balı, kalitesi ile dünya pazarındaki yerini koronavirüs salgını sırasında da korudu ve hatta bal ihracatı miktar bazında yüzde 19 arttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde 3 bin 751 ton bal ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde, bal dış satımından 16 milyon 593 bin 563 dolar döviz girdisi elde edildi.

BAL İHRACATI GELİRİNDE YÜZDE 22 GELİRDE ARTIŞ VAR

İhracat geçen yıla kıyaslandığında miktar bakımından yüzde 19, gelir bakımından yüzde 22 artış gösterdi.

44 ÜLKEYE BAL GÖNDERDİK

Geçen yılın aynı döneminde 39 ülkeye ürün gönderilirken, bu yıl aralarında Polonya ve Yemen'in de yer aldığı 44 ülkeye satış yapıldı.

BAHREYN, BU YIL BİZDEN HER ZAMANKİNDEN ÇOK BAL ALDI

Bal ihracatında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Bahreyn oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 15 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Bahreyn'e bu yıl yapılan ihracat yüzde 736 artarak 131 bin 263 dolara ulaştı.

İHRACATIN 5.7 MİLYON DOLARLIK KISMI ALMANYA'YA

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Almanya'ya bu dönemde 5 milyon 675 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi, 3 milyon 148 bin 467 dolarla ABD, 2 milyon 715 bin 365 dolarlık ihracatla da Suudi Arabistan takip etti. Almanya'ya yapılan ihracattan elde ettiğimiz gelir önceki yıla göre yüzde 45 arttı. İhracat gelirindeki artış ABD'de de yüzde 24, Suudi Arabistan'da ise yüzde 30 olarak gerçekleşti."