Türk ürünleri sanal ortamda Endonezya'daki alıcılara buluşacak

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda TİM'in organizasyonuyla koronavirüs salgını döneminde dijital ortamda gerçekleştirilen "Sanal Genel Ticaret Heyeti" etkinliklerine Endonezya ile devam edilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonuyla Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı düzenlenecek.

ÜRÜN KATILIMI GENİŞ

Programda, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün Endonezya'daki alıcılara tanıtılacak.

FUARLAR FİZİKSEL ANLAMDA GERÇEKLEŞMEYİNCE

Koronavirüs salgını döneminde tüm dünyada alınan sağlık önlemleri ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle "Genel Ticaret Heyeti" programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi üzerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Bakanlık bünyesinde "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programları hayata geçirildi.

"Genel Ticaret Heyetleri"nin, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olarak gerçekleştirilmesine devam ediliyor.

Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Sanal Genel Ticaret Heyetleri'ne, 16-30 Kasım 2020 tarihlerinde Endonezya ile devam edilecek.

GENİŞ BİR ÜRÜN YALPAZESİ KATILIYOR

Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve hızlı tüketim gıda ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 Türk firması katılacak.

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi ve bir takımada ülkesi olan Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve dünya ekonomileri arasında 16. sırada yer alıyor.

Endonezya, son yıllarda sergilediği yüksek büyüme performansı, dışa dönük ekonomi politikaları ve 263 milyon nüfusuyla Türk ihraç ürünleri için önemli bir pazar olma potansiyelini taşıyor.

İHRACATA KATKI SUNMASI İÇİN

Sanal Genel Ticaret Heyeti programının, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve uluslararası ticaret hacminin ciddi biçimde daraldığı bu dönemde Türkiye'nin ihracatına katkı sağlaması bekleniyor.

BİR SONRAKİ DURAK GÜNEY AFRİKA

Endonezya'nın ardından 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Güney Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.