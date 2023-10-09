Türkiye'de 8 ayda 7,7 milyon araç muayene edildi Kazaları en aza indirmek için trafikte seyreden araçların muayeneden geçmesi gerekiyor. Bu görevi yürüten Araç Muayene İstasyonlarından 2023'ün ilk 8 ayında yapılan muayene hakkında bilgi alındı.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye genelindeki 312 araç muayene istasyonunda, bu yılın 8 ayında, 7 milyon 732 bin 60 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verildi.

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden sonra araç muayene hizmetleri kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülüyor.

312 muayene istasyonu

Türkiye genelinde 213'ü sabit, 76'sı seyyar, 17'si seyyar traktör ve 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

Araçlarda en fazla "hafif kusur" görüldü

Bu istasyonlarda, yılın 8 ayında, 7 milyon 732 bin 60 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 5 milyon 489 bin 907'sinin hafif kusurlu, 1 milyon 993 bin 352'sinin ağır kusurlu, 92 bin 568'inin emniyetsiz, 156 bin 233'ünün kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlardaki sorunlar

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

"Trafik kazalarında en büyük kusur sürücülerin"

TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en büyük nedeninin sürücü kusurları olduğunu söyledi.

"Kazaların ikinci nedeni teknik kusurlar"

İkinci neden olarak araçların teknik kusurlarının yer aldığını dile getiren Ören, şöyle konuştu:

TÜVTÜRK olarak araç muayene sistemi konusunda verdiğimiz hizmetle, araçlardan kaynaklı teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurları olan araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz.

"Türkiye'de yılda ortalama 102 bin trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz"

Ören, risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmalarının engellendiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 102 bin trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Yılın 8 ayında muayeneden geçirilen araç sayıları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın 8 ayında muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)