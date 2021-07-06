Türkiye'nin AB'ye ihracatı yılın ilk yarısında 40 milyar doları aştı

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 40 milyar 857 milyon 72 bin dolara yükseldi.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yapmayı pazar önceliği olarak görüyor. Özellikle Almanya pazarı, en fazla ihracat yapılan ülke olması açısından dikkatle izleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 75 milyar 59 milyon 271 bin dolardan 104 milyar 982 milyon 69 bin dolara çıktı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ, HAZIR GİYİM, KONFEKSİYON, KİMYEVİ MADDELER VE ÇELİK İHRACATI ÖN PLANDA

Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 40 milyar 857 milyon 72 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk altı ayında AB ülkelerine en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri ve çelik ihracatı yapıldı.

AB ülkelerine ocak-haziran döneminde yapılan ihracatta otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri ve çelik ihracatının payı yüzde 57 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine 9 milyar 521 milyon 688 bin dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleşirken, 5 milyar 652 milyon 847 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 4 milyar 773 milyon 582 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ve 3 milyar 270 milyon 73 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla dış satımını Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artarak 1 milyar 177 milyon 488 bin dolardan 1 milyar 568 milyon 506 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya en fazla ihracat ocak-haziran döneminde İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 2 milyar 823 milyon 704 bin dolardan 3 milyar 706 milyon 572 bin dolara yükseldi.

"EN BÜYÜK PAZARIMIZ OLAN AB'YE İHRACATIMIZ DAHA DA ARTACAK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, haziran ayında, en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 49,4 artışla, 8 milyar 200 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,7 pay aldığını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1 milyar 600 milyon nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabilmektedir. Bakanımız Mehmet Muş, son dönemde Avrupa Birliği temsilcileri ile ihracatımızın geleceğini etkileyecek, kritik öneme sahip görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye-Avrupa Birliği pozitif gündeminin ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularının ele alındığı görüşmeler neticesinde, inşallah en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız daha da artacaktır."