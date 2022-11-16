Türkiye'nin Balkanlar'a ihracatı arttı

Türkiye'nin ekonomisi için ağırlık verdiği ihracatı her coğrafyada iddiasını sürdürürken Balkan ülkelerindeki rakamlar da yükselmeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Balkanlar'a ihracat 10 ayda 17 milyar doları aştı

Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 17 milyar 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Romanya'ya

Balkanlar'a ihracat yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 17 milyar 286 milyon dolara ulaşırken, en fazla ihracat 5 milyar 229 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 17 milyar 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Romanya'yı 3 milyar 763 milyon dolarla Bulgaristan, 2 milyar 385 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 434 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 366 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a 836 milyon 630 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 602 milyon 474 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 537 milyon 756 bin dolarlık, Kosova'ya 520 milyon 382 bin dolarlık, Hırvatistan'a 482 milyon 64 bin dolarlık, Karadağ'a 128 milyon 122 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İhracatın yüzde 48'i İstanbul'dan

Balkan ülkelerine yılın 10 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 8 milyar 299 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 17 milyar 286 milyon dolarlık ihracatın yüzde 48'ini tek başına sırtladı.

En fazla dış satım kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen

Balkan coğrafyasına bu yılın 10 ayında en fazla dış satımı, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu dönemde Balkan ülkelerine 3 milyar 124 milyon dolarlık dış satım yaptı.