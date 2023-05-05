Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü artıyor Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin megavat sınırında seyrederken, 35 ilde 100 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor.

AA

Türkiye, kendi enerji kaynaklarına yönelirken aynı zamanda yenilenebilir enerjide de kapasitesini artırmak için yatırımlarına hız verdi.

Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavata yaklaşarak büyümesini sürdürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart ayı sonu itibarıyla 104 bin 348 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 9 bin 820 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı: Yüzde 9,41

Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 9,41'e ulaştı.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Güneşin başkenti: Konya

Konya, 1722,2 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip şehir olarak öne çıkıyor.

Konya'yı, 520,5 megavat kapasiteyle Ankara, 435,1 megavatla Gaziantep, 414 megavatla Şanlıurfa, 392,4 megavatla Kayseri ve 338,8 megavatla İzmir takip ediyor.

Antalya'da kurulu güç 262,2 megavat

Kahramanmaraş 286 megavat, Afyonkarahisar 264,2 megavat, Antalya 262,2 megavat ve Manisa 259,8 megavatla güneş enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

35 il 100 megavat ve üzeri kapasiteye sahip

Türkiye'nin 35 ili 100 megavat ve üzeri, 23 şehri ise 10-100 megavat arasında güneş enerjisi kapasitesine sahip.

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli yüksek olarak kabul ediliyor.

Rize, Hakkari ve Artvin'de ise güneş enerjisi santrali bulunmuyor.