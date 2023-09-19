Türkiye'nin hedefi: Küresel hizmet ticaretinden yüzde 2 pay almak Ticaret Bakanı Bolat, bugün TÜİK'in açıkladığı 2022 hizmet ihracatı verisini değerlendirerek, bu konudaki hedefleri ortaya koydu.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2021'de 34,7 milyar dolar iken 2022'de yüzde 37 artışla 47,6 milyar dolar oldu.

Hizmet ithalatı ise 2021'de 28,1 milyar dolar iken 2022'de yüzde 25,6 artışla 35,2 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise TÜİK'in verileri ile birlikte bir mesaj paylaşarak "Küresel hizmet ticaretinden aldığımız payı ise yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Hizmet ihracatı 2028 yılına kadar 200 milyar dolara çıkartılacak"

Dünya ticareti içinde payı gittikçe artan hizmet ticaretinin ülkemiz dış ticaretindeki payı da önemi de gittikçe artmaktadır. Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda, hizmet ihracatımızı 2028 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz.

"Küresel hizmet ticaretinden alınan pay yüzde 2'ye yükseltilecek"

Küresel hizmet ticaretinden aldığımız payı ise yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.

"Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu"

Ticaret Bakanlığı olarak bizler de bu önemin farkında olarak Bakanlığımız merkez teşkilatında "Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü"nü kurduk ve hizmet ticaretine yönelik 4 mevzuat çalışmasını gerçekleştirdik.

"Hizmet ihracatına katkı sunan sektörleri destekliyoruz"

Taşımacılık, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri başta olmak üzere hizmet ihracatımıza katkı sunan sektörlerimizi önemsiyor ve Bakanlık olarak destekliyoruz.

"Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi

Bakan Bolat açıklamasının sonunda, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da hizmet ticaretinde dış ticaret fazlası veren hizmet ticareti sektörünün "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine katkı sağladığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.