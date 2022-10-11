Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 9 ayda yüzde 180 arttı

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın toplamını aşarak yıllık bazda yüzde 180 artışla 420,9 milyon dolara ulaştı.

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliğin en çok hissedildiği alanlardan birisi de ticaret olmuş, bu ülkeye yapılan ihracat 2021'de yüzde 92,2'lik düşüşle 186,7 milyon dolara gerilemişti.

Ülkeler arasında bu yıl yeniden yakınlaşmanın yaşanması sonrası ihracatta da artış görüldü. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 180 artışla 420,9 milyon dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ticareti artırıcı ilk hamle oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Nisan'da beraberindeki heyetle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunması yakınlaşmanın temelini oluşturdu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye gelmesi ticareti geliştirdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise 22 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret sonrası birçok alanda iş birliği için geniş kapsamlı ortak bildiri yayınlanmıştı.

En son Nureddin Nebati, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sonuncusu ise 24 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Nebati, Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda bir araya geldi.

A'nın haberine göre karşılıklı ziyaretler ve yeniden yakınlaşmanın etkisi ihracata da yansıdı.

En çok kimyevi maddeler ile halı ihraç edildi

Yılın 9 ayında bu ülkeye 73,5 milyon dolarla en çok kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Bu sektörde yaşanan ihracat artışı yüzde 47 oldu.