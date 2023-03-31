TYH'nin 2 Nisan'daki İtalya seferleri iptal THY'nin Avrupa uçuşları o ülkelerdeki grev nedenleriyle iptal olmaya devam ediyor.

AA

Avrupa'da artan enflasyona karşı maaşların yerinde sayması hizmet sektöründe çalışanların greve gitmesine neden oldu.

Hava yollarında yaşanan grevler de uçak seferlerini aksatıyor.

İptalen sebebi İtalya'daki grev

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti

Ulusal grev nedeniyle

THY, İtalya'daki ulusal grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

"İptal olan uçuşlar

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan "TK 1323 İstanbul-Bologna", "TK 1324 Bologna-İstanbul", "TK 1871 İstanbul-Venedik", "TK 1872 Venedik-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" uçuşları yapılamayacak.