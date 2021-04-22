Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku artışta

TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Bu istatistiklerden yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 23 milyar 176 milyon 500 bin dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin, 16 Nisan haftasında piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyünde nette bir değişiklik olmadı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Nisan haftasında 164 milyon 900 bin dolarlık DİBS aldı, hisse senedi stoku geçen hafta 23 milyar 176 milyon 500 bin dolara olarak kayıtlara geçti.

BİR HAFTADA 164 MİLYON 900 BİN DOLARLIK İŞLEM

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 164 milyon 900 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Nisan itibarıyla 22 milyar 776 milyon 300 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 176 milyon 500 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 464 dolardan 7 milyar 786 milyon 500 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 264 milyon 700 milyon dolardan 282 milyon 700 bin dolara yükseldi.