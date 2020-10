Yüz yüze eğitim olmayınca özel yurtlar boş kaldı

Koronavirüs salgını nedeni ile okullarda eğitim yapılmayıp, online eğitim ön plana çıkınca öğrencilerin yurtlarda kalmasına gerek kalmadı. Bu da işletmecileri olumsuz etkiledi.

Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm işleyişi olumsuz etkiledi. Türkiye’nin sınırlarında üniversite bulunan şehirlerinde özel yurt işletmeciliği yapanlar da zor duruma düştü.

Koronavirüs salgınının ülkemize girişinin ardından üniversiteler 11 Mart’ta yüz yüze eğitime ara vermiş ve uzaktan eğitime geçmişti. Aradan 7 ay geçmesine rağmen vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeniden yüz yüze eğitime açılmayan üniversitelerden dolayı birçok sektör ve esnaf olumsuz etkilendi.

Bunlardan biri olan ve Denizli’de özel öğrenci yurdu işletmeciliği yapan Nevzat Deniz, koronavirüs salgını dolayısıyla üniversitelerin uzaktan eğitime geçme kararından en çok etkilenen esnaflardan olduklarını dile getirdi.

“SALGINDAN YÜZDE 100 ETKİLENDİK”

Birçok sektörde işlerin yüzde 70 düşüşe geçtiğini dile getiren Deniz, “75 öğrenciye ev sahipliği yapıyorduk ama şu anda sıfıra indik, yurdumuz kapalı. Salgından yüzde 100 etkilendik.” dedi.

“DENİZLİ’DE 70 BİN ÖĞRENCİ VARDI”

70 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Denizli’de en çok etkilenen alanlardan birisi de özel öğrenci yurtları oldu.

Nevzat Deniz, “Hiç gelirimiz yok ama giderlerimiz devam ediyor. Okulların açılmaması sadece bizi değil tüm şehri etkiliyor. Ekonominin açılması için okulların da açılması gerekiyor. Salgın öncesinde 4 personel istihdam ediyorduk ama gelir olmayınca yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Okulların açılış tarihinin belli olmasının ardından yeniden 4 kişiyi istihdam edeceğiz.” diye konuştu.

“DENİZLİ HER AY 14 MİLYON LİRA KAYBEDİYOR”

Ülke ekonomisinde öğrencilerin büyük bir rol oynadığını dile getiren Deniz, “Denizli ekonomisinde de öğrencilerin etkisi çok büyük. Denizli 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bir öğrencinin en az 2 bin lira harcadığını düşünürsek her ay 14 milyon lira oluyor. Bu Denizli ekonomisi için çok büyük bir rakam. Denizli, her ay 14 milyon liradan yoksun kalıyor. Bu bölgede yaklaşık 7 bin esnaf bulunuyor. Her birinin ortalama 2 kişiyi istihdam ettiğini düşünürsek 14 bin kişinin işsiz kaldığını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.