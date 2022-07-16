Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

milyonların merakla beklediği zamlı emekli maaşların ödeneceği tarihler netleşti. SSK emeklileri 17 Temmuz'dan itibaren, Bağ-kur emeklileri ise 25 Temmuz'dan itibaren zamlı maaşlarını alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ara enflasyon zammıyla milyonlarca emeklinin beklediği zamlar için tarih netleşti.

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti.

Memurlara yüzde 41.69 zam gelmişti

Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı.

SSK ve Bağ-kur emeklileri 42.35 zam alacak

Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulanacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği zammın ardından ödeme takvimi belli oldu.

Bağ-Kur emekli maaşları 25 Temmuz'da

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeleri 25 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

SSK emekli maaşları 17 Temmuz'da

SSK emekli maaşları için ödemeleri için ise 17 Temmuz tarihi belirlendi.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu

Enflasyon yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 9.109 liraya çıkartıldı

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.