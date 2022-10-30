Ayder'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşümde, yıkılacak oteller yerine hak sahipleri için yapılan yeni yapıların takası kışın gerçekleşecek.

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çalışmalar sürüyor.

Türkiye dört bir yanında yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı.

Kentsel dönüşüm projesiyle değişen ve gelişen bir diğer bölge de yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi gören Ayder Yaylası oldu.

Yapıların takası kışın yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda yıkılacak oteller yerine hak sahipleri için yapılan yeni yapıların takasının kışın gerçekleştirileceği öngörülüyor.

52 odalı apart otel

AA'nın aktarımına göre; Ayder'de dönüşümün birkaç aşama olarak planlandığını ifade eden AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, ilk etapta doğaya uyumlu modern otopark ile 52 odalı apart otelin ve 76 odalı termal otelin inşasının devam ettiğini kaydetti.

"Bin 600 araçlık otopark inşaatında sona doğru geliyoruz"

Avcı, Ayder'in en büyük ihtiyacının otopark olduğuna dikkati çekerek, "Ayder içerisinde ciddi araç yoğunluğu var. Ciddi trafik oluşturduğu için turizmin hareketli olduğu dönemlerde vatandaşları rahatsız ediyor. Yaklaşık bin 600 araçlık otopark inşaatında sona doğru geliyoruz. Gelecek yılın ortalarına doğru otoparkı tamamlamayı planlıyoruz. Öncelikle Ayder'i trafikle birlikte rahatlatmamız gerekiyor." dedi.

"Süreci kademe kademe yürütmeye çalışıyoruz"

Ayder'in mimarisinin doğal kimliğine dönmesi için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, "Gelintülü Şelalesi'nin karşısındaki bölgede örnek yapıları inşa ettik. Burada özellikle yapmaya çalıştığımız, ticari hayatın devam edebilmesi için süreci kademe kademe yürütmeye çalışıyoruz. Öncelikle yeni otelleri yapıyoruz. Daha sonra yıkılacak otellerle onların takasını gerçekleştiriyoruz. Yeni oteller ortaya çıktı. Anlaşma sağlayan vatandaşlarımız var. Mevcut otellerin yıkılması ve orayı almakla ilgili anlaşma sağlayanlar var. İnşallah en yakın zamanda anlaşmalar imzalayıp yeni otellerine geçmiş olacak. Biz de eski otellerin yıkımına başlamış olacağız."





"Kış ayı içerisinde takaslar gerçekleşmiş olacak"

Avcı, takasların gerçekleşmesi için yürütülen resmi çalışmaların devam ettiğini de belirterek, "Çok kısa sürede kış ayı içerisinde takaslar gerçekleşmiş olacak. Oraya geçen vatandaşlarımızın otellerini yıkmaya başlayınca dönüşüm fiilen başlamış olacak. Yaptığımız yeni yapılarda önümüzdeki yıldan itibaren yaşam başlamış olacak." diye konuştu.

"Toptan bir çalışma yapılırsa turizm ve ticaret durmuş olacak"

Otoparkın gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını aktaran Avcı, "Oradaki hemşehrilerimizle defalarca toplantı yaptık. Hepsinin isteklerini teker teker not aldık, hiçbir hemşehrimizin orada mağdur olmaması adına. Ayder'de turizm yapılmıyorken vatandaşlarımız oradaydı. Onların hukukunu korumamız lazım. Yapmaya çalıştığımız, ticaretlerini hiçbir şekilde kesintiye uğratmadan kademe kademe oradaki mimariyi asli kimliğe döndürmekle ilgili çalışmayı yürütmek ve nihayete erdirmek. Toptan bir çalışma yapılırsa orada turizm ve ticaret durmuş olacak. Bunun böyle olmasını, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Daha hassas davranıyoruz. Kademe kademe yapıları ve geçişleri sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni otellerin yapımına başlayacağız"

Ayder'de "Binektaşı" diye adlandırılan bölgede işletme yoğunluğu olduğunun altını çizen Avcı, şunları söyledi:

"Bu bölge ile ilgili yapacağımız çalışmada genişletme olabilir. Oradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeden bölgeyi daha düzenli hale getirmeye çalışacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekli çalışmayı yapıyor. Üçüncü aşamada başka bir arazide proje çalışması yapıldı. Yeni otellerin yapımına başlayacağız. Otel dediğimiz bizim dağ evi gibi Ayder'in asli mimari kimliğini yansıtan evler yapıyoruz. Onları tamamladıktan sonra yıkılacak diğer otellerin sahipleri ile takaslar gerçekleştireceğiz. Kademe kademe Ayder'i asli hüviyetine döndürmekle ilgili gayretimiz nihayet bulmuş olacak."

"Suyun artırılması için çalışmalar yürütülecek"

Avcı, kaplıca alanındaki otel eksikliğine de değinerek, "Ayder'de önemli bir kaplıcamız var. Hatta yeni aramalar yapılıyor. Suyun artırılması için çalışmalar yürütülecek. Otel inşallah en kısa sürede tamamlanıp kaplıcası da faaliyete geçmiş olacak. Oradaki hizmette bir duraksama var. Oradaki kaplıcayı bir an önce hizmete sunmamız gerekiyor." dedi.