TOKİ tarafından yapılan 75 konut ve 16 ahır hazır hale getirildi. Yeni evlerine yerleşmek için gün sayan depremzede, "Hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu. Allah yetkilerden razı olsun" dedi.

İran'ın Hoy kentinde, 23 Şubat 2020'de 5.9 şiddetinde deprem yaşandı.

Sınır bölgesinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde hasar yaşandı.

10 kişinin hayatını kaybettiği ve 67 kişinin yaralandığı bölgede, evleri hasar gören aileler için Toğlu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) harekete geçti.

75 konut ve 16 ahır tamamlandı

Devletin tüm imkanları seferber edildiği bölgede 75 konut inşa edildi.

Öte yandan hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için mahallede, yıkılan ahırların yerine 16 ahırın inşaat çalışmaları da tamamlandı.

Anahtarlar teslim edilecek

Depremzedeler, şimdilerde afetlere dayanıklı çelik konstrüksiyondan yapılan konutlara yerleşmek için gün sayıyor.

Bugün yapılacak kura çekimiyle yeni evleri belirlenecek olan depremzedeler, kasım ayının ilk haftasında teslim edilecek anahtarlarla sıcak yuvalarına kavuşacak.

AA'nın aktarımına göre; Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, bütün afetlerde olduğu gibi Başkale'deki depremde de devletin tüm olanaklarını vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.

Başkale'de deprem konutlarında sona gelindi VİDEO



"Mevcut durumda 75 konutumuz şu an için hazır"

Deprem ve sonrasında vatandaşların yaralarının sarılması için tüm kurumların seferber olduğunu hatırlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu süreçte tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Bu çerçevede evleri ağır hasar gören hak sahiplerimizin konut inşaatı ivedi bir şekilde başlatıldı. Mevcut durumda 75 konutumuz şu an için hazır. Yakın bir zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geri kalanların inşaatına da en kısa zamanda başlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet yönetimi ülkemizde çok iyi bir noktada. Dünyaya bu konuda örnek oluyoruz. Hak sahipliği kapsamında vatandaşlarımıza ahırlar da yapılıyor. Mevcut durumda 16 ahır vatandaşlarımıza teslim edilecek. İsteyen vatandaşlarımıza da hak sahipliği kapsamında ahırlar yapılarak teslim edilecek."

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan da deprem sırasında ve depremden sonra devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

"Yetkililer yakın zamanda evlerimizi teslim edecek"

Kura çekimiyle depremzedelerin evlerine kavuşacağını belirten Arslan, "Gerçekten çok mutluyuz. Konutların yapıldığı yer biraz köyden uzak, bu nedenle cami ve Kur'an kursu binasının da buraya yapılmasını istiyoruz. O da çok iyi olur. Yetkililer yakın zamanda evlerimizi teslim edecek. Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, AFAD Başkanı, Vali ve Kaymakamımıza köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

"Hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu"

Hak sahibi Ahmet Arslan da, "Devletimiz bize sahip çıktı, konut yaptı. Çok mutluyuz. Konutlarımız çok güzel oldu, çok beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Hayvanlarımızı çadırlarda barındırıyorduk, hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu. Allah yetkilerden razı olsun." ifadelerini kullandı.