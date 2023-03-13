Beklenen gün geldi! İlk Evim projesinde kura çekimi 16 Mart'ta İstanbul'da başlıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim’de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" diyerek müjdeyi duyurdu.

Sosyal konut projesi için kura heyecanı devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi duyulduğu günden bu yana vatandaşların gündeminden düşmüyor.

Başvuruların sona ermesiyle vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimleri ilk olarak 7 Kasım'da gerçekleştirildi.

Sosyal konutla yüzler gülüyor

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen konut projesinde 250 bin konut, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Son olarak 7'nci etaba geçilmiş ve İzmir'de de kura heyecanı yaşanmıştı.

Bugüne kadar 89 günde 74 ilin kurasını tamamlandı. 195 bin 255 hak sahibi belirlendi.

"İlk Evim’de İstanbul zamanı"

Son olarak heyecanla beklenen haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, kura çekiminin İstanbul'da başlayacağını duyurdu.

Paylaşımda, "İlk Evim’de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tuzla'da başlıyor

Öte yandan yapılan paylaşımda kura takvimine de yer verildi.

Kura çekilişinin takvimi ve konut dağılımı şu şekilde:

16-29 Mart 2023: Tuzla-20 bin 920

30 Mart 2023: Çatalca-540

30 Mart 2023: Silivri, Selimpaşa-200

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler-28 bin 340

3,5 ayda tamamlandı

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen sosyal konut hamlesi, İstanbul2daki kuraların tamamlanmasıyla sona eriyor.

Bu kapsamda 250 bin konutu kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa sürede tamamlanmış oluyor.