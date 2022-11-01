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İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında geriledi

İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında geriledi

Ülkede konut fiyatlarındaki artış sürerken açıklanan son verilere göre ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düştü. Bu kapsamda fiyatlar son 15 ayda ilk kez düşmüş oldu.