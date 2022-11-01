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    İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında geriledi

    Ülkede konut fiyatlarındaki artış sürerken açıklanan son verilere göre ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düştü. Bu kapsamda fiyatlar son 15 ayda ilk kez düşmüş oldu.
    • 01.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:22
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    İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında geriledi

    İngiltere'de, konut fiyatlarının ekim ayına ilişkin raporu yayınlandı.

    Rapora göre, ülkede konut fiyatlarında son 15 ayda ilk kez düşüş görüldü.

    Yüzde 0,9 geriledi

    İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

    İngiltere de konut fiyatları ekim ayında geriledi #1

    2020'den bu yana en sert düşüş ekimde

    Ülkede yıllık bazda da konut fiyatları, Haziran 2020'den bu yana en sert düşüşü ekimde kaydetti.

    İngiltere'de ortalama bir konutun fiyatı ise 268 bin 282 sterlin oldu.

    "Mini bütçe düzenlemelerinden etkilendi"

    Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasalar şüphesiz ki hükümetin faiz oranlarında sert yükselişe neden olan mini bütçe düzenlemelerinden etkilendi." ifadesini kullandı.

    Hane halkı harcamaları enflasyondan etkilendi

    AA'nın aktarımına göre; Gardner, ülkede borçlanma maliyetleri artarken, hane halkı harcamalarının da yüksek enflasyon baskısına maruz kaldığını belirtti.

    İngiltere de konut fiyatları ekim ayında geriledi #2


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