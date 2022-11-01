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- İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında geriledi
İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında geriledi
- 01.11.2022 - 17:58
- Güncelleme : 01.11.2022 - 18:22
İngiltere'de, konut fiyatlarının ekim ayına ilişkin raporu yayınlandı.
Rapora göre, ülkede konut fiyatlarında son 15 ayda ilk kez düşüş görüldü.
Yüzde 0,9 geriledi
İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 düşüş kaydetti.
2020'den bu yana en sert düşüş ekimde
Ülkede yıllık bazda da konut fiyatları, Haziran 2020'den bu yana en sert düşüşü ekimde kaydetti.
İngiltere'de ortalama bir konutun fiyatı ise 268 bin 282 sterlin oldu.
"Mini bütçe düzenlemelerinden etkilendi"
Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasalar şüphesiz ki hükümetin faiz oranlarında sert yükselişe neden olan mini bütçe düzenlemelerinden etkilendi." ifadesini kullandı.
Hane halkı harcamaları enflasyondan etkilendi
AA'nın aktarımına göre; Gardner, ülkede borçlanma maliyetleri artarken, hane halkı harcamalarının da yüksek enflasyon baskısına maruz kaldığını belirtti.