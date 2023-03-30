İstanbul'da kura heyecanı devam ediyor! Tuzla'da 20 bin 920 hak sahibi belirlendi Megakent'te düzenlenen 'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' kura çekim töreni Tuzla'da tamamlandı. Sıra 740 konut için Çatalca ve Silivri'ye geldi.

ensonhaber.com

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak mümkün.

Bu kapsamda planlanan 250 bin konut, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kura heyecanı 16 Mart'ta İstanbul'da başladı

89 günde 74 ilin kurasının tamamlanmasıyla gözler İstanbul'a çevrilmişti.

Son olarak heyecanla beklenen haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

50 bin sosyal konutun için 16 Mart’ta Megakent'te kura çekimine başlandı.

Takvime göre 16-29 Mart tarihlerinde Tuzla'da 20 bin 920 konut için kuralar çekildi.

13 günde biten kuraların ardından sıra Çatalca, Selimpaşa'ya geldi.

Ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor.

"20 bin 920 hak sahibimizi belirledik"

Konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim’de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik.

Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor.

Konut dağılımı

Bugüne kadar yapılan kura çekimlerinde konut dağılımı şu şekilde:

381 şehit ailesi ve gazi,

19 bin 393 engelli vatandaş,



41 bin 24 emekli,



202 bin 711 genç,



211 bin 373 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.



Kura takvimi