Mersin'de yabancılar mülklerini satıp gitmek için fiyat düşürüyor

Türkiye genelinde konut fiyat artışları, yabancıların bulunduğu illerde daha yükseğe tırmandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye'ye gelenler yabancıların tırmandırdığı fiyatlar, ülkelerine geri dönüşe geçmeleri ile birlikte düşmeye başladı.

Konu ile ilgili bilgi paylaşan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yabancılara ikamet amaçlı konut satışında alt sınırın 200 bin dolara, vatandaşlık sınırının 400 bin dolara çıkmasının yabancıların tersine göçüne neden olduğunu bildiriyor.

"Yabancılara ikamet amaçlı konut satışı alt sınırı artınca yabancılar uzaklaştı"

Gayrimenkul fiyatlarında durağanlık yaşandığını belirten Canpolat, şu açıklamada bulundu:

Hükümetimiz almış olduğu kararla; yabancılara ikamet amaçlı konut satışında 75 bin dolarlık alt sınırı 200 bin dolara çıkardı, vatandaşlık sınırını da 400 bin dolara çıkardı. İster istemez bu durum yabancılarda bir ters göçe neden oldu. Bundan kaynaklı yabancıların edindiği mülklerde bir tık fiyatlar aşağıya düştü. Yabancılar bir an önce mülklerini satıp gitmek için aşağı fiyata vermeye başladı.

"2+1 evlerin kirası ortalama 15-16 bin lira bandında"

Mersin genelindeki kira fiyatlarına da değinen Canpolat, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bugün 1+1 kiralık daireyi 10 bin liranın altında bulma durumumuz söz konusu değil. 2+1’ler ortalama 15-16 bin lira bandında. Metrekaresine göre 3+1’leri de 20 bin lira ve üzerinde değerlendirebiliriz. Gerçekten bu bizim şu an günümüzün kanayan bir yarası. Emeklilerimizi, asgari ücretli çalışanlarımızı düşündüğümüz zaman hakikaten çok zor bir durum söz konusu. Bu konunun bir an önce ivedilikle yapılacak çalışmalarla önüne geçilmesi noktasında biz hem Mersin Emlakçılar Odası hem de genel başkan yardımcılığını yaptığım Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) olarak her türlü çalışmanın yanında var olduğumuzu içtenlikle belirtebilirim.