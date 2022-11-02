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    Murat Kurum'dan 100 bin konutluk müjde

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayacak 100 bin konutluk proje için sürecin bankalarla birlikte yürütüleceğini duyurdu.
    • 02.11.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 17:00
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    Murat Kurum'dan 100 bin konutluk müjde

    Dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projesine başvurular tamamlandı.

    8 milyona yakın başvurunun yapıldığı proje, vatandaşlara adeta nefes oldu.

    Orta gelirli vatandaşlara

    Bir müjde de geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlar için yapılmıştı.

    Eylül ayında yapılan kabine toplantısının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir projenin sinyalini vermişti.

    Murat Kurum dan 100 bin konutluk müjde #1

    81 ili kapsayacak

    Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Murat Kurum, şu ifadelere yer verdi:

    "Alt gelir grubuna yaptık. Emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz.

    İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum dan 100 bin konutluk müjde #2


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