Müteahhitlere göre, İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürecek Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği, İstanbul'un dönüşümün önündeki engelleri sıralayarak çözüm önerileri sundu. Dernek yöneticileri, 1999'dan sonra yapılan binalarda can kaybı olmayacağını ancak öncesinde yapılanlarda aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını belirtiyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da da bir yıkıcı deprem yaşanacağına dair uyarılar binaların dönüşümünü gündeme geldi.

İstanbul'da yaşayanlar konutlarının sağlam olup olmadığını anlamak telaşına girdi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde 10-20 yıl arasında İstanbul'un kentsel dönüşümle yenilenebileceğini belirtti.

"Kamunun öne çıkmalı"

Tavukçuoğlu, dönüşümün hızlıca yapılması için kamunun öne çıkması gerektiğini söyledi.

"İstanbul'un dönüşümü için özel fon kurulmalı"

İstanbul gibi büyük bir şehrin dönüşümü için özel fon temin edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tavukçuoğlu, "Vatandaşa ana parayı ödemek koşuluyla faizsiz borç verilebilir. Bu dönüşüm yerel müteahhitlerle kısa sürede yapılacak bir konu değil. Dışardan sıfır ya da çok düşük faizli nakit bulmamız lazım." diye konuştu.

"İstanbul için 300 milyar dolar lazım"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin olduğu bölgede 13 milyon insan yaşadığını, buranın ayağa kalkması için yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçenin öngörüldüğünü anlatan Tavukçuoğlu, "İstanbul çok daha zor bir şehir olduğu için bunun en az 2-3 misli yani 300 milyar dolar gibi bir nakit lazım. Bu sayede İstanbul'u caddesi, okulu, hastanesi ile yenileyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da arsa kıtlığı var"

Tavukçuoğlu, İstanbul'da arsa kıtlığına dikkati çekerek, mevcutların da çok pahalı olduğunu anlattı.

"Eski binalar yenilendiğinde fiyatları artıyor"

Eski binalar yenilediğinde fiyatların astronomik şekilde arttığını, bunun da insanların yeni ev sahibi olmasını zorlaştırdığını söyledi.



"1950'li yılların sonuna doğru betonarme binalar yapıldı"

Türkiye'de 1950'li yılların sonuna doğru betonarme binaların yapılmaya başlandığını hatırlatan Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:

"Beton ve inşaat kalitesi düşüktü"

Ancak apartman hayatına geçtiğimiz bu yıllarda beton ve inşaat kalitesi çok zayıftı. Bugünkü demir ve beton kalitesi yoktu. Bu binaların ekonomik ömürlerini tamamladığını varsayıyoruz. Maalesef 40-50 yıllık bu binaların büyük bir kısmı da mimarlık ve mühendislik hizmeti almamıştır. Bu şekildeki binaları ayakta tutmamız çok zor. Ancak 1999 depreminden sonra bu iş çok ciddiye alındı. Son depremden sonra eminim başta biz müteahhitler olmak üzere herkes işini daha ciddiye alıp, çok daha hassas ve titiz çalışacağız. Bundan sonra yapacağımız binalar 80-100 yıl dayanacaktır.

"İstanbul'da risksiz bina, yüzde 10-20"

Olası İstanbul depreminde, 1999'dan sonra yapılan binalarda çok büyük problemler yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnsanlarımız bu binalardan sağ çıkarlar. Ancak 40-50 yıllık binalarda bunu söylemek mümkün değil. İstanbul'da risksiz diyeceğimiz binalar yüzde 10 ila 20 arasındadır.

"Maddi imkanla dönüşüm kolaylıkla yapılır"

Tavukçuoğlu, maddi imkan sağlandığı takdirde kentsel dönüşümün çok kolaylıkla yapılacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

Bizim insan gücümüz, bilgimiz, birikimimiz var. Biz, bu dönüşümü yaparız. Nasıl ki deprem bölgesinde devletimiz inisiyatif aldı, ikinci aya girmeden 50 bin konutun ihalesi yapılıp, inşaata başlandıysa kentsel dönüşümü de bu şekilde yaparız. Bize kaynak lazım. Parayı devletimiz bulsun biz müteahhitleri davet etsin, 'yapacağın yer burası, hadi başla' dediği anda 10-20 yıl arasında İstanbul'u yenileriz.

"Evim küçülecek düşüncesiyle kentsel dönüşümden kaçınılıyor"

Kentsel dönüşümde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Tavukçuoğlu, şöyle devam etti: