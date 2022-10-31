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Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

Sosyal konut projesine banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için bugün son gün. 'İlk Evim Arsa' başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.