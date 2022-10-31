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Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor
Sosyal konut projesine banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için bugün son gün. 'İlk Evim Arsa' başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.
- 31.10.2022 - 09:31
- Güncelleme : 31.10.2022 - 09:59
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için son gün geldi.
Duyulduğu günden bu yana dar gelirli vatandaşlara adeta nefes olan sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül tarihinde başladı.
8 milyona yakın başvuru
Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurulara yoğun ilgi gösterdi.
İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye 8 milyona yakın kişi başvururken, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.
İlk temeller atıldı
2 yılda tamamlanması hedeflenen konutların ilk temeli, geçtiğimiz günlerde 17 ilde atıldı.
Bugün mesai bitimine kadar sürecek
28 Ekim'de e-Devlet üzerinden sona eren başvurular, bugün mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla devam edecek.
"İlk Evim Arsa" projesi için ise başvurular 7 Kasım'da sona erecek.