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    Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

    Sosyal konut projesine banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular için bugün son gün. 'İlk Evim Arsa' başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.
    • 31.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:59
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    Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için son gün geldi.

    Duyulduğu günden bu yana dar gelirli vatandaşlara adeta nefes olan sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül tarihinde başladı.

    8 milyona yakın başvuru

    Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurulara yoğun ilgi gösterdi.

    İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye 8 milyona yakın kişi başvururken, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

    Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor #1

    İlk temeller atıldı

    2 yılda tamamlanması hedeflenen konutların ilk temeli, geçtiğimiz günlerde 17 ilde atıldı.

    Bugün mesai bitimine kadar sürecek

    28 Ekim'de e-Devlet üzerinden sona eren başvurular, bugün mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla devam edecek.

    "İlk Evim Arsa" projesi için ise başvurular 7 Kasım'da sona erecek.

    Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor #2

    Sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor #3


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