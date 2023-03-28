Tahliye Taahhütnamesi nedir? Avukat Sedat Ekmen anlattı Ev sahibi ve kiracılar arasında imzalanan Tahliye Taahhütnamesi, son dönemin en çok merak edilen konularından biri. Avukat Sedat Ekmen, Tahliye Taahhütnamesi ile ilgili önemli ve detaylı bilgileri Podcat kanalında yayınlanan "Hukukat" podcast'inin yeni bölümünde anlattı.

Son dönemde yaşanan kira artışlarıyla birlikte ev sahibi ve kiracılar arasında ne yazık ki büyük sorunlar yaşanıyor. Ev sahipleri kiracılarını artan kira artışında evden çıkarmak için yeni bir yola başvurmuştu. O da Tahliye Taahhütnamesi... Podcat kanalında yayınlanan "Hukukat" isimli programda avukat Sedat Ekmen, hukuksal meselelerle ilgili önemli ve detaylı bilgiler veriyor. Hukukat'ın yeni bölümünün konusu ise Tahliye Taahhütnamesi. Sedat Ekmen, Tahliye Taahhütnamesi'yle ilgili bilinmeyenleri ve önemli detaylarını bu podcast serisinde anlattı. Tahliye Taahhütnamesi bölümünü dinlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. SPOTIFY'DA DİNLEMEK İÇİN TIKLA APPLE PODCAST'TE DİNLEMEK İÇİN TIKLA GOOGLE PODCASTS'TE DİNLEMEK İÇİN TIKLA