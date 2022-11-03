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    Van'daki depremzedeler evlerine kavuşuyor

    Başkale'de İran merkezli depremden etkilenerek evi yıkılan depremzedeler, TOKİ tarafından yaptırılan evlerine bugün kavuşurken hayvancılık yapan vatandaş için ilçeye 16 yeni ahır da inşa edildi.
    • 03.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:05
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    Van'daki depremzedeler evlerine kavuşuyor

    Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020'de İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilendi.

    Depremin yıkıma neden olduğu kentte 67 kişi yaralanırken 10 kişi hayatını kaybetti.

    Depremzedelere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 75 konut inşa edildi.

    Anahtar teslimi bugün

    Yapımı tamamlanan, afetlere dayanıklı çelik konstrüksiyondan yapılarak oturuma hazır hale getirilen konutlara depremzedeler bugün kavuşuyor.

    Bunun yanı sıra halkın hayvancılıkla geçimini sağladığı mahallede, depremzedeler için 16 ahırın inşaat çalışmaları da tamamlandı.

    Van daki depremzedeler evlerine kavuşuyor #1

    "Kalıcı konutların inşası tamamlandı"

    AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Başkale depreminde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

    Depremin meydana geldiği ilk dakikadan müdahale çalışmalarının başladığını ve o süreçte devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Körpeş, "Vatandaşlara çadır kentler, sonra konteynerler teslim edildi. Şu aşamada da kalıcı konutlarını teslim ediyoruz. Kalıcı konutların inşası tamamlandı. Mevcut durumda 75 konutumuzun anahtarlarını teslim ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız." dedi.

    Van daki depremzedeler evlerine kavuşuyor #2

    "Konutlar depreme karşı dayanıklıdır"

    İHA'nın haberine göre, bölgede yapılacak diğer kalıcı konutların da ihalesinin yapıldığını ve inşaatlarına yakın zamanda başlanacağını dile getiren Körpeş, "Bölgemiz deprem açısından riskli bölgelerden bir tanesidir. Bu yüzden depreme dayanıklı olması için çelik konstrüksiyon malzemeden üretilen konutlar şeklinde oldu.

    Mevcut durumda yapılan konutlar depreme karşı dayanıklıdır. Vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte inşallah ‘evlerimiz depremden zarar görecek’ diye endişeye kapılmayacak." diye konuştu.

    Van daki depremzedeler evlerine kavuşuyor #3


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