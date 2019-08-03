Endonezya'daki depremde 1 kişi kalp krizinden öldü

Sumatra ve Java Adası açıklarında meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem, başkent Jakarta'da da hissedilmişti.

DEPREM PANİĞİ NEDENİYLE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Yapılan çalışmalar sonrası 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Afet zararlarını azaltma ajansı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin deprem paniği nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını kaybettiği belirtildi.

34 EV YIKILDI

Depremde 34 evin yıkıldığı, birçok binanın ise hasar gördüğü aktarıldı. ABD Jeoloji Merkezi (USGS) ise Endonezya‘nın kuzeydoğusunda bulunan Sumatra Adası'nda meydana gelen depremin şiddetini 7 olarak açıklamıştı.