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Endonezya'daki depremde 1 kişi kalp krizinden öldü

Dün 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle panik yaşayan ve kalp krizi geçiren 1 kişinin, hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA | 03.08.2019 - 12:10..
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Sumatra ve Java Adası açıklarında meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem, başkent Jakarta'da da hissedilmişti.

DEPREM PANİĞİ NEDENİYLE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Yapılan çalışmalar sonrası 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Afet zararlarını azaltma ajansı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin deprem paniği nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'daki depremde 1 kişi kalp krizinden öldü

34 EV YIKILDI

Depremde 34 evin yıkıldığı, birçok binanın ise hasar gördüğü aktarıldı. ABD Jeoloji Merkezi (USGS) ise Endonezya‘nın kuzeydoğusunda bulunan Sumatra Adası'nda meydana gelen depremin şiddetini 7 olarak açıklamıştı.

Endonezya'daki depremde 1 kişi kalp krizinden öldü

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