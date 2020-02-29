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Erdoğan şehitlerimize ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 22:46..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını ve Türkiye'nin haklı mücadelesinin devame edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde, "Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır."

"Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Erdoğan şehitlerimize ilişkin açıklama yaptı

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