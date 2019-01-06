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Fidel Castro'nun torununun lüks yaşamı tepki topladı

Küba Devrimi'nin önderlerinden Fidel Castro'nun torununun lüks yaşamı ilgi çekiyor.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 12:07..
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Küba Devrimi'nin öncülerinden Fidel Castro'nun torunu zenginlik içinde yaşıyor. Arkadaşlarıyla birlikte Meksika, Madrid gibi ülkelere giden Tony Castro'nun bir de sosyal medyada hesabı bulunuyor.

Fidel Castro'nun torununun lüks yaşamı tepki topladı

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Gittiği ülkelerden fotoğraf paylaşan Castro'nun hesabını ise bine yakın takipçi takip ediyor. Castro ailesinin genel olarak medyadan uzak bir hayat sürdüğü bilinse de Tony Castro bu kurala pek uymadığı görülüyor.

Fidel Castro'nun torununun lüks yaşamı tepki topladı

PARTİ VE LÜKS TURLARA ÇIKIYOR

Geçtiğimiz günlerde ise Tony Castro'nun hesabı ünlü İngiliz medya kuruluşlarından Daily Mail'de yer aldı. Ayrıca haberde Castro'nun partilerde yer aldığı ve lüks turlara çıktığı da belirtildi.

Fidel Castro'nun torununun lüks yaşamı tepki topladı

CASTRO'NUN TORUNU TEPKİ TOPLADI

Yayınlanan bu haberi görenler ise Tony Castro'yu tepki yağmuruna tuttu. Tepkiler üzerine Fidel Castro'nun torunu bazı fotoğrafları kaldırmak zorunda kaldı.

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